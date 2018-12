Ve Štrasburku jsou v plném proudu vánoční trhy. To mimo jiné znamená, že při každé cestě přes most do centra města člověka kontrolují stráže, prohledávají ho a nakukují do tašek a batohů. Kolega, s nímž jsem do centra šel, se podivoval té důkladnosti v tak poklidné atmosféře. Ujišťoval jsem ho, že francouzská policie ví, co dělá. Do hospůdky, ve které jsme se usadili, přiběhly dvě tak trochu hysterické mladé Francouzky. Vykřikovaly, že kousek od nás se střílí. Pak už jen jezdily kolem sanitky a auta policie. Celý střed města byl zablokován, hospodu majitelé uzamkli a zabarikádovali okenice. Díky mobilům jsme se dozvěděli, že policie neradí vycházet ven. Díky majitelce hospůdky, jejíž dcera pracuje v nemocnici, jsme se dozvěděli, že přivážejí raněné. Město je mrtvé, taxíky nejezdí, na vlastní nebezpečí jsme se vypravili do hotelu a šli cestičkami při řece kolem stanů bezdomovců, kam extremisté zpravidla neútočí. Nad městem přelétává vrtulník, cesty jsou blokovány policejními auty. Před chvílí se údajně začalo střílet ve čtvrti Krutenau.