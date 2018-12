Na prosincový summit EU už byla mimořádně zařazena otázka brexitu, jednat se bude o možnosti odchodu Spojeného království bez dohody.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v úterý informoval poslance Evropského parlamentu o přípravě evropského summitu, který začíná ve čtvrtek v Bruselu.

K návrhu dohody s Británií řekl „je to jediná možná dohoda, není prostor pro nové vyjednávání,” ale dodal, že pokud se k dohodě přistoupí inteligentně, ”dává prostor pro další upřesňování a interpretace”. S Mayovou se má sejít v úterý večer.

Podobně se vyjádřil podle BBC i předseda Evropské rady Donald Tusk. Podle něj se dohoda „nemůže přejednat“, protože čas vypršel. [celá zpráva]

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.