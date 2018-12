Mayová se chce vyhnout debaklu a hlasování o brexitu odloží, říkají ministři

Britská premiérka Theresa Mayová se podle listu The Financial Times rozhodla zrušit úterní hlasování o dohodě o brexitu vyjednané s EU. List to uvedl s odvoláním na několik ministrů. Při hlasování by zřejmě dohoda nebyla přijata a premiérka by utrpěla velkou porážku. Její kancelář se k tomu odmítla vyjádřit. Mayová plánuje odpoledne promluvit v parlamentu.