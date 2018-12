Novinky

Vítězství Krampové-Karrenbauerové je těsné, dostala v druhém kole 51,75 procenta hlasů, zatímco Merz 48,52 procenta. Volba Krampové-Karrenbauerové znamená, že CDU bude víceméně navazovat na politiku Angely Merkelové, i když nová předsedkyně bude mít těžkou pozici, zmínila Melnani Ammanová ze Spiegelu. Nová předsedkyně zvítězila jen o 35 hlasů.

V prvním kole Krampová-Karrenbauerová získala 450 hlasů z 999 platných, Merz 392 a Jens Spahn 157. Ministr zdravotnictví Spahn, považovaný za outsidera, tak do druhého kola nepostoupil, uvedl časopis Focus.

Už předvolební projevy ukázaly, jak se všichni tři kandidáti názorově liší, byť Krampová-Karrenbauerová vyzdvihla, že „CDU je jedna rodina”.

Nová šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová (vlevo) přijímá gratulace od Angely Merkelové.

FOTO: Fabian Bimmer, Reuters

Nově zvolená předsedkyně přišla po volbě na pódium v slzami v očích a řekla. „Přijímám volbu a děkuji za důvěru.“ Poděkovala svým soupeřům Spahnovi a Merzovi za férovou soutěž: „Toto nadšení musí pokračovat musí zůstat propojené s cílem, který nás všechny sjednotí, zejména stranu a všechna její křídla, i všechny členy.“

„A byla bych ráda, kdyby společně na tomto úkolu pracovali jak Jens Spahn i Friedrich Merz, jak to očekávají členové,“ dodala.

Spahn řekl, že to udělá a Merz pravil: „Jsem připraven jí pomoci.“ Vyzval lidi, co ho volili, aby podpořili novou předsedkyni. Vyslovil se pro to, aby byl Spahn zvolen do předsednictva strany. Merz se dočkal ovací ve stoje. Po volbě řekl šéfce: „Drahá Annegret, přeji ti vše nejlepší a boží požehnání.“

Nejsem mini-Merkelová, tvrdí kancléřčina chráněnkyně



Generální tajemnice strany Krampová-Karrenbauerová, kterou do vedení prosadila kancléřka, vystoupila jako první. Je chápána jako pokračovatelka v politice Merkelové, i když sama klade větší důraz na křesťanské hodnoty.

„Nejsem mini-Merkelová,“ řekla v projevu. Bývalá ministerská předsedkyně Sárska se považuje za svébytnou političku, která má vlastní představy o dalším vývoji strany: „Nevyhrála jsem volby (v Sársku) navzdory tomu, jaká jsem, ale proto jaká jsem.”

Současně ale zdůraznila, že strana „musí držet směr i v těžkých dobách“. Dodala však, že změny jsou nezbytné: „Strana musí být stranou dneška a také zítřka. Za tím si stojím!“ Zdůraznila, jaká témata považuje, za klíčová – digitalizaci, rozvoj infrastruktury a vzdělání: „Na to čekají rodiče a děti a to je naše povinnost křesťanských demokratů.“

Proti malování migračního čerta na zeď



Dotkla se i citlivého tématu imigrace a strachu. Uvedla, že ten, kdo maluje černé obrázky, by neměl stranu vést, čímž nepřímo zaútočila na své protikandidáty. Přiznala však, že je potřeba se zabývat obavami obyvatel a řešit je.

Annegret Krampová-Karrenbauerová při projevu na sjezdu CDU

FOTO: Michael Sohn, ČTK/AP

Varovala také před rozdělením strany, jemuž chce čelit: „Pro mě tu není liberální CDU a konzervativní CDU. Jsme jedna rodina.“

Zdůraznila, že „Evropa a Německo potřebují silnou CDU“, což straníci kvitovali potleskem. Pak řeka, že jako první je potřeba vyhrát volby na východě, kde je silná AfD. Svůj 22minutový projev zakončila slovy: „Můžeme to udělat, chceme to udělat a uděláme to.”

Merz varuje před rostoucím strachem



Po ní mluvil bývalý šéf poslanců konzervativní unie CDU/CSU Friedrich Merz. Ten se vyhranil proti Merkelové, když řekl, že je nutný „odchod” od dosavadní politiky.

Zdůraznil, že otázky migrace a vnitřní bezpečnosti by se měly znovu promyslet, protože lidé mají strach. Staří lidé „se bojí chodit ven z domu“ a studenti zažívají stále větší násilí ve školách. A to se musí změnit, prohlásil a byl odměněn potleskem.

Friedrich Merz mluví na volebním sjezdu CDU.

FOTO: Fabian Bimmer, Reuters

„Potřebuje program pro tvrdě pracující,“ pravil Merz. Program se podle něj musí obracet na ty, „kdo dělají zemi silnou“. Jde podle něj o ty, „kteří mají život ve svých vlastní rukou a nepláčou hned u státu“, což bylo opět odměněno potleskem.

I on se vyhranil proti AfD, když řekl, že v čele CDU ji chce udělat tak malou, jak to jen půjde. Dodal, že je nepřípustné, aby byla v zemských sněmech.

Na závěr své analytické řeči Merz odmítl kritiku, že stranu rozděluje, a řekl: „Země je nad stranou a strana nad jednotlivcem.“ Pak přišel se silnou nabídkou. Řekl, že v čele strany by nabídl svým protikandidátům možnost pracovat společně v užším vedení strany.

Spahn proti superstátu

Jako poslední promluvil Jens Spahn, jehož šance jsou nejmenší. Hned v úvodu odmítl výtky, že by „neměl být tak ambiciózní“, protože bez odvahy by se Německo nesjednotilo. Další kritik kancléřčiny migrační politiky řekl, že Německo nemůže dělat kompromisy v zajištění bezpečnosti a pořádku. To je podle něj „DNA CDU”.

Jens Spahn

FOTO: Fabian Bimmer, Reuters

Za klíčovou ale považuje rozvoj hospodářství. „Chci v roce 2040 žít v silné ekonomice.“ Ta je podle něj základ, bez něhož nejde bohatství rozdělovat.

Postavil se taky proti evropskému „superstátu“, který by mohl rozbít EU.