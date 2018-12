Rusko varovalo Kypr před zřízením vojenské základny USA

Rusko se ve středu obrátilo na kyperské úřady, že by neměly povolit Spojeným státům rozmístit na ostrově svou vojenskou základnu. Oznámila to agentura Reuters. Ruské ministerstvo zahraničí kyperskou stranu varovalo, že podobný krok by pro Kypr měl „nebezpečné a destabilizující následky”.