Alexandra Malachovská, Radka Kovářová, Právo

Ještě před několika dny byla třicetiletá Jelizaveta M. z východní Ukrajiny pro veřejnost neznámou osobou. Vychovávala jedenáctiletého syna a netajila se proruskými názory. V minulosti pendlovala mezi východoukrajinským městem Krivoj Rog a Jaltou na Ruskem anektovaném Krymu.

Ovšem díky svému víc než rok trvajícímu vztahu s Andrejem Babišem mladším, který je stejně jako jeho otec stíhaný kvůli dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo, a kvůli jeho slovům o jeho únosu na Krym se dostala do centra dění.

Andrej Babiš mladší na Krymu s přítelkyní loni na podzim

FOTO: Archiv, Právo

Na sociálních sítích si říká Liza. Její totožnost vypátrali ukrajinští redaktoři Rádia Svobodná Evropa. Právo s ní hovořilo prostřednictvím Skypu. Působila rozrušeně. O svém vztahu s Babišem jr., o kterém jeho otec s odkazem na lékaře tvrdí, že trpí schizofrenií, se bavit nechtěla.

„Je to můj osobní život a nehodlám o něm s nikým diskutovat,“ bránila se Liza jakkoli komentovat to, co se kolem ní a jejího přítele děje. Nechtěla ani říci, kde se právě nachází.

Novináři nás terorizují, matka dostala infarkt



Ze zájmu novinářů je podle svých slov v šoku. „Pochopte mě. Moje maminka je starší člověk a novináři ji dohnali k infarktu. Leží teď v nemocnici,“ řekla. Podle ní ji i její matku novináři terorizují.

„Já jsem malý člověk, nic nechci vysvětlovat. To je třeba řešit s lidmi nahoře, s těmi, kdo mají vysoké postavení,“ odkázala Právo s tím, že se má s dotazy obrátit na premiéra Babiše, jeho syna nebo Petra Protopopova, ruského manžela psychiatričky mladého Babiše, kterého premiér najal jako opatrovatele pro svého syna.

Petr Protopopov

FOTO: Archiv, Právo

Byl to právě on, kdo podle svých dřívějších slov pro Právo Babišova syna vozil přes Moskvu na Krym a Ukrajinu a pár seznámil.

Liza zřejmě již několik měsíců žije s Babišem mladším ve Švýcarsku. Podle premiéra se zasnoubili.

Ukrajinský server zaxid.net napsal, že Liza překročila ukrajinskou hranici naposledy počátkem letošního listopadu a odletěla přitom do Ženevy. Server Ukrajinska pravda ovšem tvrdí, že Ukrajinu opustila letos v lednu a letěla z Kyjeva do Vídně. Pak zveřejnila na sociální síti řadu snímků s Babišem mladším ve Švýcarsku.

V půlce září přitom psala, že jsou spolu již rok. Z Paříže se pak prý chlubila prstenem, který se podobal snubnímu.

Bez práce, ale hodně cestování

Na otázku Práva, kde se nyní nachází a jestli je na Ukrajině, Liza bez dalších podrobností odpověděla: „Jsem tam, kde je mi dobře. Maminka je ale na Ukrajině a má problémy kvůli novinářům.“

Na jednom ze svých profilů na ruské sociální síti VKontakte uvádí jako rodné město krymskou Jaltu. Na dalším profilu však byla uvedena Moskva. Na další populární ruské sociální síti Odnoklassniki.ru, která propojuje spolužáky, pak píše, že žije v Sevastopolu.

Veřejně přístupná přitom byla ještě ve čtvrtek řada fotografií z různých míst včetně snímků s několika mladými muži. Později však byl profil pravděpodobně vymazán.

Podle ukrajinských médií Liza naposledy nebyla nikde oficiálně zaměstnaná. Hodně přitom cestovala do zahraničí, například do Turecka či Dubaje, a dokládala to snímky.