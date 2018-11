Novinky, DPA

Proces se konal více než osm měsíců po smrti dívky jménem Keira s vyloučením veřejnosti vzhledem k věku pachatele i jeho oběti. Soud uznal chlapce vinným z vraždy. „Chlapec ji zabil z čisté touhy vraždit,“ uvedl mluvčí soudu. Vraždu dlouho plánoval a chystal si dokonce alibi.

Smrt dívky vyvolala po celém Německu zděšení. Pachatel dívku, která se věnovala rychlostnímu bruslení, ubodal letos 7. března v jejím domově v bytě v Alt-Hohenschönhausenu. Patolog napočítal 23 bodných ran.

Pachatel a oběť se navzájem znali, navštěvovali stejnou školu. Vyšetřovatelé uvedli, že oba se ten den domluvili na tom, že budou dělat společně domácí úkoly.

Pobodanou dívku nalezla její matka, když se vrátila z práce domů. Přivolaný lékař už jí nedokázal pomoci.

Mladík tvrdil, že Keira chtěla zemřít a on jí pouze splnil přání a pomohl jí zemřít. Snažil se tím změnit obvinění.

Obhajoba žádala změnit klasifikaci obvinění z úmyslné vraždy na zabití s výrazně nižším trestem. Soud ale její žádosti nevyhověl a poslal mladíka do vězení na devět let. Verdikt je jen lehce nižší, než žádala prokuratura. Ta chtěla chlapce poslat do vězení na devět let a deset měsíců.

„Můj život se změnil, nic není, jak bývalo. A není nic, co by můj život zlepšilo. Má dcera je mrtvá,“ řekla agentuře DPA Karin G., matka zavražděné dívky.