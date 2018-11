Novinky

Podle zprávy ombudsmanky jsou ustašovské symboly a slogany rozšířené po celém Chorvatsku. „Po celém Chorvatsku lze narazit na stylizované písmeno U (symbol ustašovců), pozdrav Pro vlast připraveni (v chorvatštině Za dom spremni) a jeho zkratku ZDS či na hákové kříže,” uvedla Vidovićová ve zprávě.

Dodala, že symboly jsou používány na webových stránkách, sociálních sítích nebo na tričkách.

Ombudsmanka také vyjádřila znepokojení nad tím, že názory zlehčující válečné zločiny ustašovců se objevují v oficiálním věstníku katolické církve či mainstreamových sdělovacích prostředcích včetně veřejnoprávní televize, o nacionalistických médiích nemluvě.

Náhrobek padlých ustašovců v Bleiburgu s ustašovskými symboly a pozdravem

FOTO: Profimedia.cz

Vidovićová poznamenala, že úřady na použití ustašovských symbolů často nereagují. Evropský parlament přitom v říjnu vybídl členské země, aby přijaly opatření proti jakýmkoli formám popírání holokaustu a shovívavosti vůči zločinům nacistů a jejich spojenců. Rezoluce Evropského parlamentu rovněž vyjádřila znepokojení nad nárůstem pravicového extremismu v Chorvatsku.

Země na Jadranu má v trestním řádu paragraf zakazující popírání genocidy a zločinů proti lidskosti, a to i se stanovenou trestní sazbou až do výše šesti let. V praxi však bylo na jeho základě obviněno jen minimum lidí. Většina z těch, kteří byli usvědčeni, jak volají „Pro vlast připraveni” či nosí symboly ustašovců, byla odsouzena pouze za přestupek.

Chorvatský nacionalistický zpěvák Marko Perković zvaný Thompson podle samopalu s ustašovským pozdravem na nášivce

FOTO: Profimedia.cz

Chorvatský nacionalistický zpěvák Marko Perković vedoucí skupinu Thompson byl letos v květnu nepravomocně zproštěn viny v soudním procesu, v němž čelil obvinění z narušování veřejného pořádku. Souzen byl za to, že zmíněný ustašovský pozdrav pronesl loni během vystoupení na státem pořádaném koncertě.

Perković v roce 1991 bojoval proti Srbům, kteří v Srby obývané části Chorvatska ustavili Republiku srbská krajina. Proslavila ho válečná píseň Bojna Čavoglave opěvující boj proti Srbům. Zpíval i písně z doby ustašovského režimu.

Chorvatsko není jedinou evropskou zemí, která má problémy vyrovnat se s minulostí. V Lotyšsku se opakovaně konaly pochody veteránů, kteří bojovali po boku německých nacistů. Ukrajinským hrdinou je zase Stepan Bandera a v armádě byl zaveden banderovský pozdrav, i když mnozí banderovci bojovali po boku nacistů a páchali válečné zločiny.