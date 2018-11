Novinky

Otřesný případ brutálního týraní začal na konci loňského prosince. Tehdy se obchodník Said Mohamed A. (66) dozvěděl, že jeho dcera má afghánského přítele. Rozčílil se a dívku potrestal. Tři dny ji doma držel bez jídla a pití. Mlátil ji a vyhrožoval uzavřením nuceného sňatku v Sýrii.

V terorizování měli otci pomáhat nejen dívčin bratr Mohamed (23), ale i matka Rana (50). Ta se vzepřela a zasáhla až ve chvíli, kdy měl otec nutit svou dceru, aby za trest olizovala toaletu.

Školačka se zhruba dva týdny po svém domácím věznění svěřila s tím, co zažila učiteli ve škole. Ten už zařídil nejen policejní vyšetřování, ale zařídil dívce pomoc prostřednictvím úřadu pro mladistvé. To ale ještě nebyl konec celého dívčina martýria.

Policie členy rodiny vyslechla a propustila je. Otec s bratrem si na dívku počkali před školou a unesli ji. Tentokrát ale zasáhl úřad pro mladistvé. Dívku z rodiny dostal a přestěhoval na neznámé místo v Německu.

Otec, matka a bratr dívky stanuli před soudem. Byli obvinění z týrání, omezování osobní svobody a způsobení vážného zranění.

„Vaše dcera se chovala naprosto normálně,“ uvedl soudce Grain během vynesení verdiktu. „Zamilovala se. Všichni v naší kultuře se mohou zamilovat. Dceru jste ale za to trestali a ponižovali. Neměla co jíst, pít a ještě byla bita,“ dodal soudce.

Soudce vyčet zbytku rodiny, že ačkoliv žije v Německu už šest let, neumějí pořádně německy. „Nemluvíte pořádně německy, sedíte jen doma, neúčastníte se života. Ve vaší kultuře má žena nižší postavení než muž. To je hloupost,“ řekl.

Podobný případ za posledních 15 let ještě neřešil. „Něco takového jsem za posledních 15 let nezažil. Odmítám tento aspekt vaší kultury. S dcerou bylo zacházeno jako se psem jen proto, že se zamilovala. To je opovrženíhodné,“ uzavřel soudce.

Verdikt byl jasný. Otec dostal dvouletou podmínku, bratr roční a matka dostala varování. Všichni mají zákaz kontaktu s dcerou a musejí se povinně zúčastnit kurzu němčiny.