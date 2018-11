Libye vydá Britům bratra útočníka z Manchesteru

Libye vydá do Velké Británie Hashema Abediho, bratra pachatele teroristického útoku v Manchestru, uvedla to to BBC s odkazem na prohlášení Fáiza Sarradže, premiéra jedné z libyjských vlád. Britské justici by Abedi mohl být předán ještě do konce tohoto roku. Ve Spojeném království má být souzen jako spolupachatel útoku, při němž v květnu 2017 zahynulo 22 lidí.