„Nad východní Evropou se rozprostírá mohutná oblast vysokého tlaku, která se v následujících dnech spojí s další oblastí vysokého tlaku a začne ovlivňovat počasí i v západní Evropě,“ uvedla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.

Německo se z příjemného babího léta ocitne uprostřed zimy. Teploty od noci na čtvrtek začnou postupně klesat. Objeví se mrznoucí mlha, což bude nebezpečné především pro řidiče. Během čtvrtka bude ještě relativně teplo a noc na pátek přinese první mrazy a teploty budou postupně klesat.

O víkendu se budou teploty v noci pohybovat mezi -2 a -6 stupni, ve vyšších polohách klesnou až na minus 10 stupňů. Během dne se rtuť teploměru vyšplhá ke čtyřem stupňům. V noci na neděli by mělo začít sněžit, a to nejen v Německu, ale také v České republice, uvedla Honsová. Vzhledem k teplotám by v Německu měla sněhová pokrývka od poloh 400 metrů nad mořem vydržet.

Řidiči by si měli vzhledem k teplotám a srážkám, ať už sněhovým, dešťovým se sněhem, či mrznoucím mlhám, dávat pozor na silnicích, kde hrozí náledí.

Zcela opačnou situaci bude zažívat jih Evropy. Nad Atlantikem je hluboká tlaková níže, která s sebou přináší nejen intenzivní srážky, ale také silný vítr, který v nárazech může dosahovat rychlosti až 100 km/h.

Vytrvalými dešti a silným větrem jsou ohrožené především Kanárské ostrovy a Madeira. Meteorologové předpovídají, že tam během jednoho dne spadne stejný objem srážek, jako za celý rok. Vzhledem k silnému větru hrozí na pobřeží vysoké vlny, v některých místech mohou dosahovat až 10 metrů.