Rakousko zatklo plukovníka podezřelého ze špionáže pro Rusko

Bývalý plukovník rakouské armády, který měl přes dvacet let fungovat jako špión pro Rusko, byl v noci na sobotu zatčen, napsal v sobotu server Der Standard. Zatím se ale stále čeká na to, zda bude na něj uvalena vazba, uvedl mluvčí salcburského státního zastupitelství Robert Holzleitner. Rozhodnutí by mělo padnout v pondělí, nejpozději v úterý.