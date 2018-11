Ivan Vilček (Bratislava), Právo

Od 15. října 2018 platí v Maďarsku zákaz života na ulici a před soudem už skončilo několik bezdomovců.

„Až 70 procent respondentů v průzkumu sdělilo, že bezdomovectví by se nemělo trestat a zákon považuje za nelidský,“ konstatoval server.

Podle 62 procent se každý může dostat do podobné situace. Jen 11 procent míní, že bezdomovci si sami mohou za to, že skončili na ulici. Až 91 procent vidí řešení v programech, které by pomohly bezdomovcům najít práci, a 82 procent

se dožaduje zvýšení kapacit útulků.