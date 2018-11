Novinky, ČTK

V pondělí našla španělská garda těla čtyř mrtvých a zachránila 22 lidí včetně třinácti nezletilých. Jejich dřevěná loďka, na níž se muži plavili ze severní Afriky, narazila západně od Gibraltarského průlivu na útes. Dalších 17 dalších lidí z člunu se pohřešuje, je ale možné, že doplavali na břeh. Vojenští policisté po nich pátrají na moři i na souši.

Ještě předtím španělští záchranáři vyzdvihli z moře 80 migrantů a 13 mrtvých ze dvou člunů v oblasti Alboránského moře na západě Středozemního moře. Zachránění byli převezeni do španělské enklávy Melilla, která hraničí s Marokem.

Španělští gardisté s pomocí helikoptéry pátrají po tělech utopených migrantů u vesnice Canos de Meca na jihu Španělska.

FOTO: Javier Fergo, ČTK/AP

Tento rok podle OSN zahynulo při pokusu dostat se přes Středozemní moře do Evropy 2160 osob, z nich 564 mířilo do Španělska. Počet migrantů mířících na Iberský poloostrov roste, letos se jich tam dostalo už 54 tisíc. Je to více než do Itálie a Řecka dohromady, protože v Gibraltarském průlivu dělí Afriku od Evropy pouhých 14 kilometrů. Kvůli silnému větru je tam však plavba nebezpečná.