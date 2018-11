ČTK

Pro Södera v bavorském zemském sněmu hlasovalo 110 poslanců, proti jich bylo 89 a tři se hlasování zdrželi. Sněm má celkem 205 křesel a po volbách se v něm utvořilo šest poslaneckých frakcí. Dnešního hlasování se zúčastnilo jen 202 poslanců.

Söder nově povede koaliční vládu CSU se Svobodnými voliči (FW). CSU a FW podepsaly koaliční smlouvu v pondělí. Vznikla tak vůbec první bavorská vláda v tomto složení. Svobodní voliči, kteří dostali ve volbách 11,6 procenta hlasů, získali v kabinetu ministerstva školství a kultury, životního prostředí a hospodářství, jehož portfolio se rozšíří o rozvoj venkova.

Nová vládní koalice má pohodlnou většinu 112 hlasů. Je to podruhé, co v Bavorsku povládne koalice, většinou vládla CSU sama. V letošních říjnových volbách ale CSU, pro kterou dříve nebyly výjimkou zisky více než 50 procent hlasů, výrazně ztratila. Zisk 37,2 procenta pro ni znamenal nejhorší výsledek za téměř 70 let.

Příští týden v pondělí by měli být jmenováni nová ministři a státní tajemníci bavorské vlády. Pak se hodlá dosavadní předseda CSU a spolkový ministr vnitra Seehofer vyjádřit ke své budoucnosti v čele strany.