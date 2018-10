Novinky, ČTK, DPA

Strana se stala vítězem volebního klání, ale s výsledkem, který byl nejhorší za posledních sedmdesát let, připomínají německá média.

„Situace v CSU je zmatená a nepřehledná. Nejlepším východiskem by bylo, kdyby Horst Seehofer do konce letošního roku odešel do politického důchodu,“ napsal list Süddeutsche Zeitung. O jeho odchodu z čela strany je v podstatě rozhodnuto, zvláště proto, že jeho soupeřka Angela Merkelová oznámila svůj odchod z vedení CDU, píše se v komentáři deníku. „Seehofer však odložil svůj odchod o několik týdnů, a to jen proto, že může předstírat, že je pánem situace,“ píše list.

Také jeho působení na postu spolkového ministra vnitra se podle listu chýlí nezadržitelně ke konci. „Je obtížné si představit, že dva bývalí šéfové stran by měli nadále řídit osudy Německa,“ dodává Süddeutsche Zeitung.

Seehofer zatím počítá s tím, že do poloviny listopadu předloží návrhy týkající se programové i personální budoucnosti CSU. Jeho funkční období v čele strany má vypršet koncem příštího roku, vzhledem k napětí ve stranických řadách je ale možné, že nakonec bude muset nedobrovolně odejít dříve.

Pro politiky ze sesterské CDU se stal Seehofer viníkem volebního propadáku v Hesensku. Tvrdí, že je to právě on, kdo rozdmýchával spory ve spolkové vládě, které se později promítly ve volebním neúspěchu. „Katastrofa stran unie v Bavorsku a v Hesensku má především jednu příčinu: Horsta Seehofera,“ řekl listu Fuldaer Zeitung šéf hesenských poslanců CDU Michael Brand.