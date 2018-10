Novinky, ČTK

V Benátkách voda stoupla v pondělí odpoledne do výšky 156 centimetrů a zaplaveno je 75 procent města. Je to pošesté v moderní historii, kdy voda ve městě přesáhla 150centimetrovou hranici. Poprvé to bylo v roce 1951, naposledy roku 2008. Rekordní byl rok 1966, kdy Benátky měly vodu ve výšce 194 centimetrů. Hladina vody se v Benátkách zvyšuje, když do nich silný vítr tlačí vodu z laguny, avšak současná situace je mimořádná.

Chodci mají vodu po kolena

FOTO: Manuel Silvestri, Reuters

V Benátsku od soboty napršelo přes 400 milimetrů a podle předpovědí má déšť pokračovat. „Jsme znepokojeni, protože se to podobá situaci, jakou Benátky zažily v době silných záplav v roce 1966 a 2010, ba je to i horší. Půda je už nasycená vodou a řeky stoupají,” řekl šéf kraje oblasti Luca Zaia. Za několik dní napršelo tolik vody, kolik obvykle za několika měsíců.

Ve městě byl zastaven provoz plovoucích taxi. Na náměstí svatého Marka se nedá jít. Už v neděli bylo nutné kvůli vysoké vodě změnit trasu maratonu, ale i tak závodníci část běželi vodou. Stejně jako v Římě a v Janově jsou v Benátkách uzavřené školy.

Nejvyšší stupeň ohrožení, jenž bude platit i v úterý, byl kromě Benátek vyhlášen v několika dalších oblastech na severu Itálie - v Ligurii, Lombardii, Tridentu a také ve středoitalském Abruzzu.

Holiny patří v současnosti k povinné výbavě

FOTO: Manuel Silvestri, Reuters

Na severovýchodě země vítr v nárazech dosahoval rychlosti 100 kilometrů v hodině a očekává se, že na horách večer bude mít rychlost 150 kilometrů v hodině. V horských oblastech hrozí i sesuvy podmáčené půdy,

Vichřice může pustošit i oblasti Padovy, Toskánska, Lazia, Kampánie a Umbrie.

Obyvatelé se mají připravit na výpadky dopravy i dodávek elektrického proudu. Uzavřena je už nyní celá řada silnic ať už kvůli místním záplavám, tak kvůli popadaným stromům.

Povodně v Benátkách

FOTO: Manuel Silvestri, Reuters