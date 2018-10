Novinky

Polský premiér Mateusz Morawiecki, který je nyní v Bruselu na summitu EU s asijskými zeměmi, novinářům potvrdil, že jeho země byla o kroku informována.

„Během posledních hodin... přišlo oznámení od evropského soudního dvora. Mohu rozhodně říci, že po důkladné analýze zaujmeme stanovisko,“ citoval Reuters polského premiéra.

Ostrá kritika Evropské komise



Evropská komise již dříve shledala, že pravidla obsažená v uvedeném normativním aktu podkopávají nezávislost soudnictví, a Polsko tak porušuje unijní smlouvy.

Novela zákona o nejvyšším soudu snižuje pro jeho soudce věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. V praxi to znamená, že norma posílá do penze i soudce nejvyššího soudu, ač jim ještě neskončilo funkční období, a umožňuje je nahradit jinými kandidáty. Podle polské opozice zákon umožňuje čistky ve vrcholném justičním orgánu.

Evropští vrcholní představitelé Polsko dlouhodobě kritizují za to, že se odklání od demokratických principů, na nichž je Evropská unie založena. Hrozí i sankcemi. Za Varšavu se ale staví Maďarsko, které se nechalo slyšet, že jakékoliv sankce vetuje.