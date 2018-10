Nehoda jak vystřižená z bláznivé komedie Žhavé výstřely se stala 11. října, napsal server Aviation24.be. Hangár byl tehdy plný stíhaček, které se připravovaly na výcvikovou misi. Technik v jednom ze strojů F-16 náhodně zmáčkl „velké červené tlačítko a aktivoval šestihlavňový kanón“, píše server.

Florennes air base - F-16 write-off. The cannon of an F-16 worked upon was activated by accident and hit the F-16 that was parked on the flightline. Read more at https://t.co/S6NBlY848E pic.twitter.com/xpqb6slqbp