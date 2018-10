ivi, Právo

K útoku zvířete došlo, když se parta myslivců vracela z lesa. Medvěd se vyřítil z křoví a vrhl se na Pavla. Tomu vypadla puška z rukou a nemohl se bránit. „Jeho kolegové začali střílet do vzduchu, aby zvíře zaplašili. Medvěd po několika výstřelech odběhl zpět do lesa,“ napsal web My Orava.

V lese byl slabý signál a myslivci měli problém přivolat pomoc. Nakonec se jim to podařilo a na místo přijela záchranka. Mluvčí záchranářů Alena Krčová potvrdila, že muž utrpěl vážná zranění.

„Měl mnohočetná kousnutí a rány. Byl převezen do nemocnice v Trstené,“ řekla mluvčí. „Operace nebyla nutná, ale dva chirurgové ho sešívali tři hodiny,“ uvedl ředitel nemocnice Marian Tholt.