Průzkumy uvádějí, že se druhou nejsilnější stranou v zemském parlamentu stanou Zelení se ziskem kolem 18 procent. Třetí příčka pomyslného žebříčku patří Alternativě pro Německo (AfD), která by měla získat kolem 14 procent a poprvé by se dostala do bavorského parlamentu. Pokud se průzkumy naplní, po nedělních volbách by AfD měla zastoupení v 15 ze 16 zemských sněmů.

Sociální demokraté (SPD) jsou na tom podobně jako CSU. Proti minulým volbám je čeká výrazná ztráta, píše list Die Welt. Do zemského parlamentu by se měli dostat, ale průzkumy jim přisuzují zisk 10, maximálně 12 procent hlasů, což je zhruba polovina toho, co strana získala při volbách před čtyřmi lety. Sociální demokraté by tak dosáhli svého nejhoršího poválečného výsledku v Bavorsku.

V závěsu za SPD jsou Svobodní voliči (FW) s výsledkem mezi 10 a 11 procenty a také svobodní demokraté (FDP) s přibližně 5,5 procenta. Za branami zemského sněmu zřejmě zůstane Levice se 4,5 procenta.

Katastrofa pro CSU a dlouhé vyjednávání



Pokud se průzkumy strefily a CSU získá přes 30 procent hlasů, je to pro Křesťanskosociální unii katastrofa. Strana v roce 2003 dostala přes 60 procent hlasů a před pěti lety byl její volební zisk 47,7 procenta, což znamenalo také většinu v zemském sněmu.

Bavorsko čeká po volbách dlouhé vyjednávání. Vzhledem k předpokládaným výsledkům a problémům, s nimiž se potýká koalice CDU/CSU a SPD na spolkové úrovni, s největší pravděpodobností padá možnost uzavření spojenectví mezi CSU a sociálními demokraty.

Koaličním partnerem CSU by se mohli stát Svobodní voliči a případně také svobodní demokraté. Spojení se Zelenými je obtížně představitelné, uvádějí německá média vzhledem k zásadně odlišným názorům na ekologickou nebo migrační politiku.

Politologové upozorňují, že neúspěch CSU v zemských volbách by se mohl promítnout na celostátní úrovni. Především je to osoba šéfa strany Horsta Seehofera, který by zřejmě musel rezignovat na post předsedy strany, a otázkou zůstává, jak by vypadalo jeho vládní angažmá ve funkci ministra vnitra. Velkou neznámou je také další postoj CSU, zda se bude výrazněji distancovat od kabinetu kancléřky Angely Merkelové.

Jak volby v Bavorsku dopadly, bude jasné v neděli po 18.00, kdy se uzavřou volební místnosti.