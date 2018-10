ama, BBC, Právo

Devadesátiletá žena je totiž podle novinářů nezvěstná od té doby, co investigativci pátrali v obci, kde se měl údajný agent narodit.

„Babička vojenského lékaře, považovaného za jednoho z vrahů nasazených v Salisbury, zmizela poté, co vyprávěla, že jejího vnuka vyznamenal vysokým ruským řádem (prezident) Vladimir Putin,“ napsal The Daily Telegraph .

V úterý tvrdil, že se tak stalo poté, co tento deník – jako první – napsal, že bude odhaleno pravé jméno Petrova, z něhož se pak vyklubal Miškin. Ten měl podle listu obdržet přímo od Putina vyznamenání Hrdina Ruska při ceremonii, jež se konala na podzim 2014.

„Nina Miškinová pyšně ukazovala přátelům fotografii vnuka, jenž si potřásá rukou s ruským prezidentem,“ napsal. Dodal, že titul Hrdina Ruska, jedno z nejvyšších ruských vyznamenání, obdržel také další z dvojice údajných pachatelů, jehož krycí jméno bylo podle Britů Ruslan Boširov a jenž se jmenuje Anatolij Čepiga. I ten má být podle médií příslušníkem GRU.

Podle deníku obyvatelé zapadlé vísky Lojga v Archangelské oblasti, kde Miškin údajně vyrůstal, vyprávěli, že Miškinova babička, v minulosti lékařka, zmizela poté, co britský web Bellingcat a ruský The Insider oznámily, že brzy zveřejní jméno jejího vnuka.

The Insider přitom tvrdil, že „blízká přítelkyně babičky viděla fotografii, na níž Putin potřásá ruku Miškinovi a předává mu medaili“. Bývalý soused měl potvrdit, že skutečné příjmení Petrova je Miškin.

„Pamatuji se na jeho otce. Hráli jsme spolu šachy,“ řekl prý listu obyvatel Lojgy Alexandr Kalašnikov. „Jeho syn je hrdina – Hrdina Ruska. To je to, co jsem slyšel,“ dodal prý. Další muž, který se představil jako Jevgenij Sergejevič, pak měl říct, že se Miškin stal Hrdinou Ruska před třemi či čtyřmi léty. „Vyprávěl mi to známý, který je s ním (Miškinem) dosud v kontaktu,“ sdělil.

Také deník Daily Mail napsal, že babička byla „velmi pyšná na úspěchy vnuka“ a „nedovolovala nikomu dotýkat se jeho fotografie s Putinem“. Než prý zmizela z vesnice, řekla přátelům, že se chystá za dětmi v jiné části země.

Využívá britská tajná služba Bellingcat?

Média přitom upozornila, že britské tajné služby nijak nekomentují informace, které zveřejňují investigativní novináři z Bellingcat. Je otázkou, zda britská výzvědná služba nevyužívá nezávislý status Bellingcat,“ citovala BBC z komentáře DT.

Ruský deník Kommersant, který se také pokusil vypátrat podrobnosti z Miškinova života, upozornil, že podnikaví vesničané „využili situace a za dva tisíce rublů jsou ochotní vyprávět, co si vzpomenou o svém krajanovi“. Jelena Bolšakovová, jedna z bývalých starostek obce, deníku řekla, že údaje o rodině Miškinových shořely při požáru v obci v roce 1996.

Potvrdila přitom, že Alexandr Miškin navštěvoval místní mateřskou školu i základní školu.