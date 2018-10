Novinky, ČTK

„Chtěl pomoci lidem, kteří by nemohli dosáhnout na úvěr,“ řekl BBC jeho obhájce Roberto Mete. S převody z kont bohatých klientů začal za finanční krize v roce 2009. Když někdo přišel požádat o úvěr a nedosáhl na něj, Baschiera mu převedl na účet peníze, které ale měl pak věřiteli vrátit.

„Chtěl tak pomoci těm majitelům účtu, kteří nesplňovali podmínky na úvěr,” vysvětluje Mete. „Věřil, že lidé, kterým pomohl, budou schopni peníze vrátit, ale někteří z nich nebyli,“ dodal obhájce. Bashierův stínový bankovní systém totiž nefungoval, jak si myslel. Nakonec na účtech chyběl milión eur.

„Vždy jsem si myslel, že kromě ochrany střadatelů je naším úkolem pomáhat lidem v nouzi,“ řekl bankéř. „Když to prasklo, zatelefonoval jsem všem, které jsem obral, a vysvětlil jim, proč jsem to udělal,” dodal podle italských médií svérázný bankéř.

Přišel o místo a dům mu obstavili



„Ty peníze bych jim vrátil,” tvrdí Baschiera, který svého činu nelituje. Považuje ho za vzpouru proti ”systému, který penzistům dává jen nezbytné minimum a mladým zhola nic”. „Ekonomická krize změnila kritéria. Už se nerozhodovalo na základě celkového ohodnocení při jednání, ale přes počítač (podle množství peněz na účtu a příchozích plateb),“ dodal. Z toho důvodu se rozhodl nastolit ”spravedlnost” podle svého.

„Cena, kterou jsem za to zaplatil, je příliš vysoká. Nemyslím si, že bych to zopakoval,“ řekl bankéř. Baschiera byl z banky propuštěn a vedle podmínečného trestu mu soud obstavil dům. „Ředitel místní banky v městečku není jako ostatní obyvatelé. Je to bůh, který slovy ano a ne může změnit život člověka navždy,” popsal jeho postavení list La Stampa.