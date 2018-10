Novinky, DPA

S nadací odešlo do německé metropole všech 80 pracovníků i s rodinami. Do budoucna se počítá s tím, že by se měl okruh pracovníků rozšířit a v kanceláři OSF by mělo pracovat až 150 lidí, sdělil Buldioski agentuře DPA.

„Těšíme se na to, že kancelář v Berlíně se stane spolu s Londýnem, New Yorkem a Washingtonem hlavními místy činnosti nadace,“ řekl Buldioski.

Osmaosmdesátiletý George Soros je rodilý Maďar židovského původu, který přežil holokaust. Svou nadací se pokouší podporovat lidskoprávní projekty na celém světě. Ve své rodné zemi však má silné odpůrce.

Maďarský premiér Viktor Orbán ho označil, za „nepřítele státu číslo jedna“. Miliardáře kromě jiného obvinil z organizování „masivního přistěhovalectví“ muslimů do Evropy.

Poslanci maďarského parlamentu schválili v červnu balíček opatření známý pod názvem Stop Soros, který umožňuje postihovat nevládní organizace pomáhající migrantům bez práva na azyl.