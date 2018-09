Do Evropy přišlo z Turecka dvakrát víc migrantů než loni

Z Turecka letos přichází do Evropské unie výrazně více migrantů než loni. Informoval o tom německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na interní zprávu Evropské komise (EK). Od ledna do poloviny září jich bylo 38 687, meziročně o 43 procent více.