Jedné rodině už úřady vrátily dvě děti, které jí byly odebrány a předány do pěstounské péče právě na základě rozhodnutí odsouzeného psychiatra.

Norský úřad na ochranu dětí Barnevernet čelil v posledních letech silné kritice ze strany rodičů i expertů, že odebírá děti bez dostatečného odůvodnění. Týkalo se to často cizinců. Jednou z postižených je Češka Eva Michaláková. Ta dosud neúspěšně usiluje o vrácení svých dvou synů, kteří jí byli odebráni na základě podezření z týrání, jež se neprokázalo.

Sbíral snímky trpících dětí



Jméno odsouzeného 56letého psychiatra nebylo zveřejněno kvůli ochraně jeho vlastních dětí. U soudu přiznal, že stáhl 200 000 obrázků a více než 12 000 videí, která zachycovala sexuální zneužívání dětí, případně děti jako sexuální objekty. Některé obrázky zachycovaly i znásilňování dětí.

Psychiatr, který se proti verdiktu odvolal, řekl, že obrázky stahoval dvacet let. V té době přitom byl členem prominentní čtrnáctičlenné Dětské expertní skupiny. Ta vydávala doporučení, zda konkrétní děti umístit do pěstounské péče. Místní úřady si ho ještě předtím najímaly jako experta.

Psychiatr sice přišel o licenci, ale Rada pro dohled nad zdravotními záležitostmi po vynesení verdiktu uvedla, že navzdory rozhodnutí soudu nechce znovu otevírat a prověřovat případy, o nichž odsouzený rozhodoval, i když si to rodiče přáli. V červnu se na tuto otázku dotazovala BBC norského ministerstva pro děti a rovnost, odpovědi se ale nedočkala.

Obrat v přístupu

Nyní ale ministerstvo vyzvalo místní úřady, aby případy, v nichž psychiatr rozhodoval, přece jen prověřily. Rada má také zajistit spolupráci s rodiči. „Prověříme každý případ, u kterého to bude možné,“ přislíbil šéf odboru pro blaho dětí Borge Tomter. Dodal, že ještě neví, o kolik případů se jedná.

Psychiatr uvedl, že během deseti let rozhodoval jako přizvaný expert u 50 až 75 případů. Dětská expertní komise, jíž byl členem, ale prověřuje ročně 750 doporučení k předání dětí do pěstounské péče. Její šéfka Katrin Kochová sdělila už v červnu BBC, že se už podívala na některé jeho případy, ale nenašla nic, co by vzbuzovalo obavy.

Pět let v pěstounské péči



Revokace už ale přinesla první výsledky. V srpnu se Inez Arnesenové, která má osm dětí a je místní političkou v Tonsbergu, vrátily dvě nejmladší děti, jedenáctiletý Christian a dvanáctiletá Vendela. V pěstounské péči byly děti pět let.

Celkem skončily u pěstounů čtyři její děti, a to poté, co byla v roce 2013 obviněna, že proti nim použila fyzické síly, což je v Norsku zakázané. O tři roky později ji soud zprostil obvinění a dvě děti jí vrátili, ale dvě nejmladší ne. Navrácení dvou starších dětí přitom kritizoval právě odsouzený psychiatr a zřejmě kvůli tomu zbylé dvě zůstaly v pěstounské péči. S požadavkem jejich vrácení uspěla až po expertově odsouzení: „Pořád jsme ale nepřekonali cílovou pásku, kdy bychom vyhráli. Stále musíme spolupracovat se Službou ochrany dětí (Barnevernet). Jsem s nimi ochotna spolupracovat, ale je to divné.“

Stávající postup prošetřování se jí nelíbí. „Měl by to udělat někdo mimo systém, kdo se může na každý případ podívat čerstvýma očima,” uvedla.

Další matka, jíž byla dcera odebrána právě na základě doporučení odsouzeného psychiatra, také chce, aby byl její případ znovu prošetřen. „Nemám velkou naději,“ řekla BBC.