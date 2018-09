jem, Novinky

„Britští novináři to vytrhli z kontextu a překroutili. Jsem pro regulaci až v krajním případě, pokud to bude nezbytné,” řekla Novinkám Jourová. Na dotaz, jak by měla ona regulace vypadat a zda by měla být na evropské úrovni, odpověděla, že jde o teoretickou úroveň a konkrétní podoba případné regulace není na pořadu dne.

Citovanou větu o „rozumné regulaci médií, pokud bude třeba”, která pobouřila část britských novinářů, nicméně česká eurokomisařka Novinkám potvrdila.

Šetří a nezvládají svou práci



Britský list The Daily Mail a bulvární deník The Sun si ale Jourové prohlášení vyložily jasně, napsaly, že by ráda novinářům svázala ruce či je omezila.

„Tradiční média jsou pod enormním tlakem ze strany digitálního světa. Ztrácejí čtenáře a zisk z reklamy, musejí snižovat počet zaměstnanců, což se projevuje v méně pečlivém ověřování faktů a horší kvalitě zpravodajství. Zasadila bych se o evropský přístup k médiím založený na kvalitě a rozumné regulaci,“ cituje The Daily Mail Jourovou.

Česká eurokomisařka se takto vyjádřila v souvislosti s vydáním britského bulvárního deníku The Sun. Ten po neformálním summitu Evropské unie v rakouském Salcburku otiskl na titulní straně článek s titulkem „Špinavé krysy z EU“. Označil tak francouzského premiéra Emmanuela Macrona a předsedu Evropské Rady Donalda Tuska. Takto nelichotivě je Sun počastoval v reakci na to, jak údajně povýšeně a nátlakově jednali s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Média mají sjednocovat, tvrdí Jourová



Podle Jourové si dovolili příliš. „Téměř každý den můžeme najít příklady zpráv, které jsou přibarvené tak, aby ukázaly na nepřítele a vykreslily černo-bílý obraz (reality),“ řekla Jourová. Komentovala tak referování britského tisku o vyjednáváních odchodu Spojeného království z Evropské unie. Špičky osmadvacítky britský návrh na summitu v Salcburku shodily ze stolu.

„Oni se v EU stále víc snaží potírat to, co sami považují za extrémní názory, a to přesto, že to je často názor většiny. Mají pohled na svět, podle kterého jsou zářným příkladem a ostatní vzpurnými děcky,“ prohlásil v reakci na českou eurokomisařku britský europoslanec David Campbell.