Poslanci konzervativní unie CDU/CSU zvolili v úterý do svého čela Brinkhause, který porazil poměrem 125 ku 112 Kaudera. Ten frakci vedl posledních 13 let a podporovala ho kancléřka Merkelová. Pozorovatelé zdůrazňovali, že na nespokojenost ukazuje už fakt, že se někdo odhodlá k protikandidatuře, což v CDU/CSU není zvykem. Úspěchem je také vysoký počet získaných hlasů.

„Zdá se, že Merkelová ztrácí autoritu a na dohled je konec jejího úřadování. S porážkou Merkelové, bez ohledu na to, zda to Brinkhaus zamýšlel, či nikoliv, začíná debata, jak dlouho by měla tato paralýza trvat,“ dodává Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„O konci Merkelové v úřadě kancléřky toho bylo napsáno již mnoho. Povstání poslanců v konzervativní unii je ale vážné. Kancléřka zřejmě promeškala správný čas na svůj odchod,“ napsal list Nürnberger Nachrichten.

V podobném duchu komentuje úterní volbu také Stuttgarter Zeitung: „Kauder nebyl skutečným cílem této protestní volby. Poslanci otevřeně vyjádřili nedůvěru své kancléřce.“ Podle listu Straubinger Tagblatt to neznamená okamžitý pád Merkelové. „Nicméně nová generace v CDU se chopila vesla. Ztělesňuje mladou, moderní, ale i konzervativní unii, která končí s kursem doleva pod vedením Merkelové,“ napsal list Straubinger Tagblatt.

„Eroze moci Merkelové pokračuje. Merkelová je stále slabší šéfkou nadále oslabujícího kabinetu. Podzim její vlády přišel,“ napsal list Freie Presse.