Hledaný tvrdí, že zavražděnou dvojici neznal a o vraždě nic neví. Nechápe prý, proč slovenská policie zveřejnila jeho podobiznu. „Vždyť já s tím nic nemám,“ řekl Novému času. Sám se měl ozvat slovenským policistům, nadiktoval jim své telefonní číslo, ale zatím mu nikdo nezavolal.

Uvažuje, že půjde na policii v Ostravě, protože česká policie v případu spolupracuje se svými slovenskými kolegy. Česká policie nechce případ komentovat. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat,” řekla Právu mluvčí krajské policie Gabriela Pokorná.

Do Ostravy se hledaný muž podle svých slov spolu s celou rodinou přestěhoval kvůli práci. Odmítá, že by ze Slovenska utekl. „My jsme nevěděli, kdo to byl, ani kde se to stalo,“ řekl. Tvrdí, že ani neví, kde je Kuciakův dům, a v únoru, když se vražda stala, normálně pracoval. Odmítá rovněž informace médií, že se znal s rodinou Vadalových (Italové podnikající na východním Slovensku, o nichž psal Kuciak ve svém posledním nedokončeném článku - pozn. red.), že pije a hraje na automatech.

Totožnost Miroslava Č. potvrdil minulý týden jeden z obyvatel obce Veľká Mača, kde k vraždě došlo, s tím, že jde o jeho bývalého kolegu. „Muže na obrázku jsem okamžitě poznal. Jmenuje se Miroslav Č. a pochází z Popradu,“ řekl muž jménem Marek policii. Poznali se prý v létě, když pracovali společně jako zedníci na stavbě v Trnavě. Oba v té době bydleli v obci Veľká Mača, kde došlo k vraždě, poznamenal Nový čas.

Podle Marka bydlel Miroslav v podnájmu s manželkou, dítětem a matkou. „Já přišel z vězení, teď jsou to dva měsíce. Dělali jsme spolu dva týdny v srpnu, on pak koncem měsíce utekl z práce. V září už nechodil do práce vůbec a pak odešel do Česka,“ řekl Marek.

Zápasil prý v kleci

Miroslav se kolegům v práci chlubil, že má za sebou zápasy v kleci a že dělal bojová umění. Mezi kolegy se měl dokonce zmínit, že zná rodinu Vadalových. [celá zpráva]

Kriminalisté odvezli Marka do obce, kde se vražda stala, a on jim přibližně ukázal, kde Miroslav Č. bydlel. Přesně to však nevěděl. Sousedé listu potvrdili, že Miroslav odjel před dvěma týdny do Ostravy i s rodinou. V České republice měl bydlet i jeho otec.

Kriminalisté Markovi podle deníku měli naznačovat, že Miroslav mohl projít k domu, kde se vražda stala, bez toho, že by ho zachytily bezpečnostní kamery. „Řekli, že v obci bydlel a věděl, kde jsou kamery. Po vsi se mluvilo o tom, že Miroslav v únoru nechodil do práce, hrál automaty a neměl žádný příjem,“ dodal Marek.

Kuciak a jeho snoubenka byli zavražděni 21. února 2018 ve svém domě. Vražda vyvolala masové protesty po celém Slovensku. Odstoupil ministr vnitra Robert Kaliňák i premiér Robert Fico (oba Směr-sociální demokracie), což znamenalo pád celé vlády. Nastoupila nová vláda premiéra Petra Pellegriniho (Směr-sociální demokracie). [celá zpráva]