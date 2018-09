Novinky, ČTK

Církev před lety ústy svého arcibiskupa Józefa Michalika odmítla vyplácet odškodnění, to mají oběti požadovat od viníků. Soud v Poznani s tímto názorem ale nesouhlasil. „Kdyby kněz neučil náboženství, kdyby nebyl duchovním, s obětí by se nesetkal,“ odůvodnila rozsudek soudkyně Anna Losiková.

Odškodnění nebude platit kněz, ale církev, která podle soudkyně nese odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancem při vykonávání svěřené činnosti.

Kněz Roman B. přesvědčil dívčiny rodiče, že by pro ni byl vynikající pobyt v internátní škole. Rodiče svolili s tím, aby tam kněz dívku odvezl. „Nebyla to žádná internátní škola, jen prázdný byt matky,“ uvedla do soudního spisu dívka.

”Byl silný, vážil sto kilogramů. Křičela jsem a prosila ho, aby přestal. (...) Začal mě nutit, abych si brala lék. (...) Byla jsem po něm otupělá, ospalá. (...) V následujících dnech mě začal bít, ponižovat mě, vyhrožovat, že mě zabije. (...) Často mě odvezl do presbytáře ve Stargardu. Večeřeli jsme s ostatními kněžími. Jedli jsme večeři s kněžími a pak mě vzali do svého pokoje. (...) Kněží nebyli překvapeni, že jsem s ním spala," uvádí se ve spise.

Svěřila se světskému učiteli



Po několika měsících se dívka odvážila svěřit světskému učiteli. Kněz Roman byl zatčen v červnu 2008. Odsouzen byl v roce 2010 okresním soudem ve Stargardu ke čtyřem letům vězení.

Spor mezi církví a dívkou se táhne již několik let. Deník Gazeta Wyborcza napsal, že zmíněný církevní řád nabídl někdejší oběti finanční pomoc. Jejím přijetím by se ale zřekla dalších nároků. Místo toho se dotyčná rozhodla domoci se odškodnění u soudu.

Verdikt není pravomocný, odvolal se proti němu církevní řád, ke kterému kněz patřil. Odvolací soud se má případem zabývat 20. září.