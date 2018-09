Radim Vaculík, Právo

Právu to ve středu řekl člen tohoto výboru Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Evropská komise má přezkoumat, zda z miliardových dotací, které Agrofert z Unie dostává hned v několika státech EU, má benefity jako konečný příjemce právě Babiš, který v Česku své akcie holdingu převedl z donucení do svěřenských fondů.

„Chceme vědět, jak je to v celé Evropě. V případě České republiky může (Babiš) říci, že nebude hlasovat, ale může prosadit ty dotace skrze třeba Slovensko, Polsko či Německo, protože má aktivity a firmy napříč EU,“ uvedl český europoslanec.

„Doteď jsme tu otázku řešili jen ve vztahu k Česku, ale vůbec nerozebírali, že on vlastně může z principu ovlivňovat své podnikání v dalších zemích. Určitě je tedy potřeba tento dotaz pro Evropskou komisi rozšířit,“ doplnil Zdechovský.

Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský

FOTO: Milan Malíček, Právo

Sám Babiš ale jakékoli zpochybňování svých aktivit už několikrát odmítl a včera to ústy mluvčí Hnutí ANO Lucie Kubičové vzkázal i Právu: „Nejsem v žádném střetu zájmů a řídím se zákonem, který byl v ČR přijat jenom kvůli mně.“

Doplnil, že loni ho političtí oponenti donutili vložit akcie Agrofertu do svěřenských fondů, a ani to už jim prý nyní nestačí.

Aktivity a veřejná vyjádření europoslance Zdechovského přitom označil za politický boj a snahu zviditelnit se.

Připomněl, že za tři týdny proběhnou obecní a senátní volby a Zdechovský si prý na něm dělá reklamu, a to po celou svou kariéru v Evropském parlamentu. Ten to ale označil za úsměvné a odmítl to s tím, že Babiš vůbec jeho práci nezná.

Na Slovensku je to prý jinak



Situací by se nicméně z podnětu české pobočky nevládní organizace Transparency International (TI) měla zabývat Evropská komise, po které to podle poslance Zdechovského žádá i zmíněný výbor pro rozpočtovou kontrolu.

A v případě konstatování, že český premiér skutečně ve střetu zájmů je, by podle dosavadní praxe měla pozastavit evropské dotace pro Agrofert.

Babiš v této souvislosti ale upozornil na to, že se analýza TI poukazující na jeho střet zájmů „zcela nesmyslně a účelově odvolává na slovenskou právní úpravu“, která je však podle něj jiná než ta česká.

Právě na slovenské dokumenty z veřejného registru, podle kterých je Babiš u sousedů konečným beneficientem výhod z podnikání, se TI odvolává.

„Podle českého práva nejsem skutečným majitelem. Tím je v pří­padě mé bývalé firmy správce fondu AB private trust I, pan Zbyněk Průša. Takže moje bývalá firma ve všech dokumentech uvádí správnou informaci,“ dodal k tomu Babiš.

„Pan Babiš není osobou kontrolující svěřenské fondy, ani osobou ovládající společnosti, jejichž akcie tvoří majetek ve svěřenských fondech. Skutečnost, že je někdo majetkově zainteresovaný na dané struktuře, nezakládá též jeho postavení jako osoby oprávněné prosazovat v dané struktuře svůj vliv,“ tvrdí ve svém vyjádření správci dvou Babišových svěřenských fondů Průša a Alexej Bílek.

A mluvčí Kubovičová je v této souvislosti doplnila, že i kdyby premiér chtěl, tak se svým bývalým firmám nemůže věnovat.

„Nemá na to vzhledem k vládním povinnostem a nabitému každodennímu programu vůbec čas,“ dodala.