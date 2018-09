Novinky

Třiatřicetiletá Skripalová se chtěla se svým o tři roky mladším snoubencem Štěpanem Vijkevem a dvěma psy usadit za Moskvou. Na úplně klidný život by to však ani tak nevypadalo, protože Vijkev má stejně jako Sergej Skripal vazby na ruskou zpravodajskou komunitu.

Podle informací deníku The Daily Mail pracuje v Institutu pro moderní bezpečnostní problémy, což je údajně krytí pro jedno z oddělení FSB, tedy organizaci, která plní úlohu zaniklé sovětské rozvědky KGB.

V Británii měli být v bezpečí



Julija Skripalová se podle informací deníku The New York Times za otcem vydala proto, že věděla, že by mu v rodné zemi, vzhledem k tomu, že ji jakožto člen tajné služby zradil, hrozilo nebezpečí. Záhy se však ukázalo, že byla dvojice ve smrtelném nebezpečí i v jinak klidném britském Salisbury, kde se bývalý špión usadil. Skripalovy nedaleko jeho domu někdo otrávil.

Namísto plánované svatby a zařizování nového bydlení se tak Julija Skripalová v Británii zotavuje z těžké otravy nervově-paralytickou látkou.

Experti v protichemických oblecích u stanu na místě otravy agenta Skripala

FOTO: Peter Nicholls, Reuters

Za otravou stojí Moskva, tvrdí Britové



Bývalý ruský agent Sergej Skripal byl otráven novičokem společně se svojí dcerou Julijí 4. března.

Británie i další evropské státy vzápětí ukázaly prstem na Rusko.

Moskva ale jakýkoliv podíl na útoku spáchaném látkou vyvinutou v sovětských laboratořích od počátku vehementně odmítá.