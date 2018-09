Novinky, DPA

Jeho konkurenti nemají reálnou šanci na úspěch. Sobjaninovu práci pochválil prezident Vladimir Putin. „Vycházím z toho, že vůdčí styl zůstane zachován i v budoucnosti,“ řekl Putin, když hlasoval v Moskvě.

O novém vedení metropole mohlo rozhodnout 7,2 miliónu oprávněných voličů. Volební účast byla ale nízká, činila pouhých 17,8 procenta. Podobné to bylo také v ostatních regionech, kde se konaly volby.

Kromě nízké účasti hlasování provázely také protesty. Demonstrovalo se zejména proti důchodové reformě. V 19 městech zadržela policie přes osm stovek účastníků protestů. Nejvíce v Petrohradu, kde jich bylo zadrženo 354. Dalších 129 bylo zadrženo v Jekatěrinburgu a 36 v Moskvě.

Podle důchodové reformy má od příštího roku postupně stoupat věk, ve kterém mohou Rusové a Rusky odcházet do penze. V roce 2036 tento věk má u žen být 60 let (proti současným 55) a u mužů 65 (proti současným 60). Původně měly ženy podle plánu odcházet do důchodu v 63 letech. Prezident Putin ale reformu zmírnil.

Rusové se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) dožívají 66 let, Rusky 77, a tak by si penzi zejména mnoho mužů v důsledku reformy nemělo šanci užít.