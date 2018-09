Novinky, ČTK

„Chceme vytvořit symbol pro budoucnost města. Projekt Renza Piana odpovídá ligurské jednoduchosti a je plný významů. Postavit jej lze rychle,“ uvedl Toti. Zbytky starého Morandiho mostu, jehož část se zřítila, by měly být odstraněny do konce září.

Změnit by se měl také prostor pod mostem. Vzniknout by tam měla zcela nová čtvrť. Srpnový pád mostu poničil i některé stávající budovy, do kterých se již jejich obyvatelé nemohli vrátit. Bez stálé střechy nad hlavou jich zůstalo zhruba 600.

„Chceme změnit tragédii ve velkou příležitost pro Janov, nakonec budeme mít město ještě hezčí než dřív,“ řekl starosta města Marco Bucci.

V Janově plánují shodit torzo mostu nad rodinnými domy.

Podle listu La Stampa by se nový most z dílny Renza Piana měl podobat lodi. Konstrukce z oceli by měla být v noci osvícena pomocí elektřiny ze solárních panelů. „Most by se měl stát místem světla, ale bez zvláštních efektů,“ vysvětlil 80letý architekt Piano, který pro své rodné město silniční stavbu navrhl zdarma. „Nový most musí mít strukturu, která se bude lehce udržovat a vydrží tisíc let,“ dodal.

Část mostu v Janově se propadla

Pád Morandiho mostu ze 14. srpna si vyžádal 43 obětí. Piano řekl, že na mrtvé nemůže přestat myslet. „Pracuji na tomto projektu velmi intenzivně už tři týdny. Pracuji i na jiných věcech, ale mé myšlenky se stále vracejí k mostu,“ uvedl.

Italský tisk upozornil i na „trapný incident“, který se odehrál na tiskové konferenci, na níž byl v pátek projekt nového mostu představen. Výkonný ředitel společnosti Autostrade per l'Italia totiž z neopatrnosti rozbil maketu chystané stavby. Právě společnost, kterou Giovanni Castellucci vede, přitom provozovala zřícený Morandiho most.