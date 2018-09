Novinky

Asi třicetiletá Julija Čopivskajová podle Daily Mailu potvrdila, že muže, který se představil jako Ruslan, v jedné z pražských kaváren skutečně potkala. Bylo to někdy v roce 2013 nebo 2014, hovořila s ním ale prý jen asi půl hodiny a řekla mu jméno, aby ji mohl najít na Facebooku.

Ruslan Boširov si podle britského listu po schůzce s Ukrajinkou založil facebookový účet a přidal si jako jediný kontakt Čopivskajovou. Dále ji ale nekontaktoval.

Boširovův profil je uzavřený a jedinou dostupnou informací je to, že studoval střední školu v Petrohradě, bydlí v Moskvě a pracuje ve společnosti Headway.

FOTO: repro Facebook

Na snímku ho nepoznává



Na snímku, který zveřejnila britská policie, Julija Čopivskajová údajného ruského rozvědčíka nepoznala, za to prý ale poznala, jaké je to být středem zájmu novinářů, což ji není příjemné. „Je to noční můra. Nebyla jsem s tím člověkem. Smazala jsem si ho ze seznamu přátel.“

Bývalý ruský agent Sergej Skripal byl otráven novičokem společně se svojí dcerou Julijí 4. března. [celá zpráva]

Británie i další evropské státy vzápětí ukázaly prstem na Rusko. [celá zpráva]

Moskva ale jakýkoliv podíl na útoku spáchaném látkou vyvinutou v sovětských laboratořích od počátku vehementně odmítá.