„Merkelová se Babiše zeptala: ,Co bys, Andreji, dělal, kdyby dorazila do Evropy další loď s uprchlíky? Nesvolilo by Česko přece jen k tomu, že by přijalo dva tři migranty?‘ A Babiš jí na to odpověděl: ,V žádném případě, Angelo,‘,“ popsal zdroj Právu schůzku, která podle něj ale probíhala ve velmi klidné a uvolněné atmosféře.

BEZ KOMENTÁŘE: Babiš je lhář, Babiš je zloděj, křičeli demonstranti na premiéra v Berlíně

To, že se Babiš držel zpátky na tiskovce a vyhnul se například hodnocení demonstrací v Chemnitzu, podle informací Práva souvisí s tím, že si nechce Merkelovou postavit proti sobě.

„Babiš hledá spojence zejména proti francouzskému prezidentovi Macronovi a zdá se, že Merkelová postupně mění svou pozici. A to by mohlo být pro českou pozici pak výhodné,“ osvětlil zdroj premiérovu strategii.