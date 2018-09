Novinky

Vyšetřování výtržnosti mladíků ve věku od sedmnácti do devětadvaceti let si převzala německá kriminálka. „Na to, proč to křičeli, se mě prosím neptejte,“ cituje Lausitzer Rundschau mluvčího chotěbuzské policie.

Policii přivolali vyděšení obyvatelé chotěbuzské čtvrti Saspow. Na tísňovou linku volali v sobotu krátce před půlnocí s tím, že skupina mužů na veřejném prostranství provolává nacistická hesla.

Když na místo dorazili policisté, s překvapením zjistili, že Seig Heil, kterým se v době Třetí říše zdravili přívrženci nacistického vůdce Adolfa Hitlera, provolávali přistěhovalci ze Sýrie. Nyní jim tak kromě vyhoštění hrozí tři roky německého vězení.