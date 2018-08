Novinky, ČTK

Oproti předchozím protestům se akce z centra od památníku Karla Marxe přesunula k městskému stadiónu. Oficiálně začala v šest hodin.

Už před tím bylo podle reportéra Novinek v ulicích vidět plno policistů včetně připravených těžkooděnců, městem se trousili demonstranti, z nichž někteří se posilňovali alkoholem.

Podle televizní a rozhlasové stanice MDR se akce u stadionu účastnilo přes tisíc lidí. Dalších zhruba 550 lidí v areálu stadionu debatovalo se saským premiérem Michaelem Kretschmerem (CDU) a starostkou Chemnitzu Barbarou Ludwigovou (SPD).

Saský premiér Michael Kretschmer při debatě s občany Saské Kamenice

Dlouho dopředu naplánovaná debata začala minutou ticha a krátkým vystoupením Kretschmera, který obyvatele čtvrtmilionového města vyzval, aby se postavili za demokracii a právní stát.

Vyjádřil také pochopení pro demonstrace, ale nikoli pro to, když někdo zůstává i na protestu, při kterém se hajluje. Právě to se stalo během pondělní protestní akce pravicového hnutí, při které bylo zraněno na 20 lidí.

Zatímco Kretschmera přijali občané Chemnitzu poměrně klidně, při slovech starostky Ludwigové se publikem opakovaně neslo bučení a pískot.

Na akci u stadiónu zástupci hnutí Pro Chemnitz vystupovali s projevy. Vše se neslo v pokliném duchu, jen občas davem zazněo skandování typu „My jsme národ” nebo „Prolhaná média”. Časté byly také požadavky na odstoupení kancléřky Angely Merkelové (CDU), s jejíž migrační politikou přítomní nesouhlasili.

Shromáždění před stadiónem v Saské Kamenici

Akce byla hojně sledovaná ze strany médií, to se však nelíbilo některým účastníkům. „Novináři se snaží demonstraci natáčet a fotit i tak, že vylezou na zábrany. Z těch je demonstranti nenápadně shazují. Vždy se v davu najde jeden, který k novináři přijde a ze zábrany ho shodí, strčí do něj apod., někteří demonstranti také novinářům před objektivy vlají vlajkami,” popsal reportér Novinek.

Akce u stadiónu skončila zhruba kolem osmé hodiny večer.

Policie v Saské Kamenici měla kvůli akci plnou pohotovost. Pomáhaly jí i posily z Berlína, Durynska, Bavorska, Hesenska, Saska Anhaltska a také spolkové policie.

V Saské Kamenici eskalovala situace po nedělní vraždě Daniela H. Pětatřicetiletého německého tesaře s kubánskými kořeny ubodal v neděli nad ránem během městského festivalu jeden z přistěhovalců. [celá zpráva]

Další dva Danielovi přátelé skončili s těžkými zraněními v nemocnici. Ve vazbě je 22letý Iráčan, který má mít vraždu na svědomí, a jeho přítel, 23letý Syřan. Jeho policie viní z napomáhání trestnému činu vraždy. [celá zpráva]

Policie v Saské Kamenici před začátkem protestu

Co bylo příčinou konfliktu, se stále vyšetřuje, v policejním zatykači stálo, že útok byl bezdůvodný. Podle německých médií byl podezřelý muž - šlo o člověka, který v Německu nedostal azyl, ale kvůli situaci ve své rodné zemi prozatím mohl zůstat - v podmínce. Tu dostal ji loni za to, že několika lidem při sporu v ubytovně pro uprchlíky nastříkal do obličeje pepřový sprej.

Po Danielově smrti vypukly v Saské Kamenici nepokoje. Do ulic také vyšly tisíce lidí vedených krajní pravicí i jejich oponentů. Protesty si vyžádaly několik zraněných. [celá zpráva]

Dosavadní protesty v Saské Kamenici si vyžádaly i zraněné.

