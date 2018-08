Novinky

„Měla jsem s ním sex, bylo to divný. Nevěděla jsem, že byl nezletilý, dokud mi nepřišel ten vyděračský dopis. Veřejnost nic neví, jenom to, co napsaly NYT. To nadržené dítě na mě skočilo. Nebylo to znásilnění, ale byla jsem zkoprnělá. Byl na mně. Pak mi řekl, že jsem byla jeho sexuální fantazií od jeho dvanácti let,“ cituje britský Telegraph z hereččiny soukromé konverzace s neznámým člověkem. Otisky konverzace unikly do médií.

Ilegální románek si Argento podle svého tvrzení nechala pro sebe, protože jí „bylo líto toho zkrachovalého dětského hollywoodského herce“. Bennett jí měl údajně napsat, že ji miluje celým svým srdcem, a zahlcovat ji fotkami svého nahého těla.

Když o aféře jako první informoval NYT [celá zpráva], rodačka z Říma jakékoli sexuální aktivity s mladým, dnes dvaadvacetiletým hercem popírala. TMZ však zveřejnil snímek dvojice, který byl patrně pořízen vleže a minimálně nahoře bez.

A photo appearing to show actress and #MeToo movement leader Asia Argento lying down with young actor Jimmy Bennett has surfaced https://t.co/05TMrhLrmm pic.twitter.com/0kfTnM5ttE — CNN (@CNN) August 22, 2018

Citlivý snímek převzala i stanice CNN

Jen několik měsíců poté, co veřejně obvinila producenta Harveyho Weinsteina ze sexuálního obtěžování, přitom měla Asia Argento zaplatit Bennettovi 380 tisíc dolarů (8,8 miliónu korun) za to, aby mlčel. Americká média ji teď proto obviňují z pokrytectví.

Herečka tvrdí, že o aféře chtěla veřejně promluvit, ale její zesnulý přítel Anthony Bourdain jí to rozmluvil a najal soukromého detektiva, jenž Bennetta sledoval a shromáždil o něm 80 stran materiálu.

Bennett hovoří o traumatu

S vlastním prohlášením nyní podle ČTK přišel i Bennett. Tvrdí, že celou záležitost chtěl vyřešit soukromě s osobou, která se na něm provinila.

"Mé trauma se prodralo na povrch, když se sama prohlásila za oběť. V uplynulých dnech a hodinách jsem neučinil žádné veřejné prohlášení, protože jsem se cítil zahanben a bál jsem se stát součástí veřejné diskuse," citoval herce portál Deadline. Poznamenal, že v době incidentu byl nezletilý a že jen hledal spravedlnost, která mu dávala smysl. Tehdy se prý také rozhodl mlčet, protože se obával stigmatizace, když se takováto situace stane muži.