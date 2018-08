Novinky, ČTK, Reuters

„Chorvatsko je velký problém,“ tvrdí několik Pákistánců, kteří patří mezi zhruba pět tisíc migrantů, kteří táboří v lese u města Bihać poblíž hranice. Reportérům agentury Reuters vypráví strastiplné příběhy a ukazují rozbité mobilní telefony. Tvrdí, že to mají na svědomí chorvatští policisté.

„Chorvatští policisté vidí nějakého Araba, muslima a podívej, co se stane,“ popisuje italsky 40letý Muhammad z Gazy. Hned ukazuje modřiny na zádech, pažích a kolenech. „Rasisti, Chorvaté jsou rasisti,“ tvrdí. Muhammad se chce dostat do Itálie, kde žije jeho manželka s dcerou.

Migranti táboří v provizorních příbytcích a pokouší se překonat hranici s Chorvatskem.

FOTO: Stringer, Reuters

Nejmladší člen Evropské unie - Chorvatsko ale tato obvinění odmítá a tvrdí, že jde o hrubou manipulaci. Země prohlašuje, že pohraniční policie jedná v souladu s mezinárodními standardy.

Migranti se nevzdávají



Migranty však ani tyto zážitky neodrazují. „Mám v plánu překročit hranici dohromady s někým, jiní to chtějí podniknout sami,“ uvedl Pákistánec Samír, který podle svých slov v Islámábádu pracoval jako počítačový odborník a nyní by se rád dostal do Itálie nebo do Španělska. „Záleží to na štěstí. Když ho budeme mít, přes hranici se dostaneme,” dodal.

Běženci, jichž většina pochází z Afghánistánu, Íránu, Sýrie a Pákistánu přicházejí do Bosny ze Srbska a Řecka přes Albánii a Černou Horu.

Bosna, která v 90. letech prošla ničivou válkou, se jen pomalu vzpamatovává z jejích ekonomických dopadů. Příliv běženců zvládá jen s velkými obtížemi, připomíná agentura Reuters. Jen během letošního roku úřady registrovaly na 11 tisíc nově příchozích.

Jídelna v táboře u bosenského města Bihać

FOTO: Stringer, Reuters

Zchudlá země byla ušetřena přílivu uprchlíků v letech 2015 a 2016, kdy přes Balkán cestoval do Evropské unie více než jeden milión uprchlíků. Když se však zavřely hranice do Maďarska, Bosna se stala novou tranzitní cestou. [celá zpráva]

I když asi 60 procent příchozích již zemi opustilo, podle dobrovolníků a pracovníků humanitárních organizací uvázlo v Bosně nejméně pět tisíc migrantů. A každý den přichází 50 až 60 nových.

Většina z nich je soustředěna ve městě Bihać a Velika Kladuša u hranic s Chorvatskem. Většinu času tráví v provizorních táborech, další si staví provizorní příbytky v přilehlých lesích a čekají na svou příležitost překročit hranici do Chorvatska a pokračovat dál.

Chorvatsko už posílilo na tisíc kilometrů dlouhé hranici s Bosnou pohraniční stráž a posílá zpátky do Bosny všechny, kteří na jeho území vstoupili nelegálně.