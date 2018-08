„Je povinností dnešních demokratických politiků chránit naši svobodu, možnost rozhodovat o naší budoucnosti bez obav z toho, že naše rozhodnutí zlomí hrubá síla. Proto potřebujeme spojence se stejnými hodnotami a stejným respektem ke svobodě, právům lidí a k demokracii,” uvedl Kiska. „Takové spojence máme v EU a NATO, dvou pilířích naší prosperity a bezpečnosti,“ prohlásil.

Ve svém projevu varoval také před ztrátou paměti národa. „Okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy odsuzují tři pětiny Slovenska, ale přibývá těch, kteří o ní vědí málo. Prosím proto učitele, rodiče a pamětníky, aby si našli čas a s mladými lidmi se podělili o své vzpomínky a zkušenosti,“ uvedla slovenská hlava státu.

„Abychom jim pomohli pochopit, že slova 'nikdy víc' znamenají nejen odhodlání, ale vyžadují rozumné, zodpovědné rozhodnutí, které tuto tužbu naplní,“ dodala.

„Hororový film se změnil v krutou realitu”



Na úvod svého projevu slovenský prezident připomněl, jak šokující události srpna 1968 pro tehdejší obyvatele Československa byly. „Kdo by byl uvěřil, že jednou nás budou okupovat armády tzv. spřátelených zemí? Uvěřili bychom tomu, že vrcholné představitele našeho státu okupovatelé zatknou? Ale opravdu se to stalo,“ zmínil. Připomněl, že v zemi, kde se do té doby šířila naděje na svobodnější život, zabili okupanti desítky nevinných obětí.

„Po podepsání moskevského protokolu se hororový film změnil na krutou realitu normalizace. Moc převzali bezcharakterní jedinci opírající se o sovětské vojáky,“ poznamenal s tím, že na pracovištích se rozběhly potupné prověrky, desetitisíce zaměstnanců byly šikanovány, vyhazovali je z práce, jejich děti nesměli studovat a mnoho šikovných a vzdělaných lidí muselo emigrovat.