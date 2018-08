nek, DPA, Právo

Potvrdil to v pondělí Luca Cari, šéf italských hasičů, s tím, že více než 500 evakuovaných obyvatel ohrožených domů pod narušenou konstrukcí od nynějška ani na chvíli nesmí do svých domovů, aby si vyzvedli osobní věci.

Už v pondělí měly první postižené rodiny dostat náhradní ubytování. Dalších 40 bytů by mělo být k dispozici do 20. září a další stovka pak do konce září. „Nejpozději do osmi týdnů bude nové bydlení pro všechny,“ slíbil ligurský hejtman Giovanni Toti.

Morandi varoval už v roce 1979 před korozí



Přesná příčina bezprecedentní tragédie zatím není známa, ale experti se domnívají, že katastrofu mohla způsobit trhlina v jednom z nosných pilířů mostu.

Italská televize RAI ale mezitím informovala, že konstruktér mostu Riccardo Morandi už v roce 1979, tedy dvanáct let po uvedení do provozu, varoval před následky koroze kovových součástí stavby a požadoval urychlenou sanaci.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Stavba mostu v Janově v 60. letech

Morandi argumentoval agresivním prostředím, konkrétně přímořským slaným ovzduším, kontaminovaným navíc škodlivinami z nedaleké ocelárny, které oslabovaly odolnost betonu. Svou roli prý sehrála rovněž vysoká koncentrace výfukových plynů.

„Z konstrukčního hlediska je most spolehlivý, ale dříve nebo později, zřejmě na pár let, bude nutné odstranit všechny korodující prvky a nahradit je novými,“ upozorňoval tehdy Morandi, jenž se už vyjádřit nemůže, protože v roce 1989 zemřel.

Jiní odborníci ale stavbu napadají pro její údajně špatnou konstrukci. „Na pohled mistrovské dílo, ale kvůli tomu se most stal neúspěchem inženýrské vědy,“ řekl už před dvěma lety Antonio Brenich, profesor janovské univerzity a expert na železobetonové konstrukce.

Vláda ohlásila masivní program sanace silnic a mostů



Italská vláda mezitím oznámila zevrubné kontroly a rekonstrukce veřejných staveb po celé zemi. Stát bude „masivně investovat" do oprav silnic, mostů a veřejných budov jako například škol, upřesnil v listě Il Messaggero Giancarlo Giorgetti, tajemník kanceláře premiéra a místopředseda vládní euroskeptické Ligy. „Půjde o program zaměřený na údržbu v bezprecedentním rozsahu a s obřími investicemi," zdůraznil.

Giorgetti současně připustil, že vláda zatím nemá na tuto akci rozpočet. Kabinet prý ale nebude brát ohled na rozpočtový deficit, HDP ani na evropská pravidla.

Vláda současně zahájila řízení k odebrání licence provozovateli italských dálnic, firmě Autostrade per l’Italia, proti níž se vzedmula silná vlna kritiky. Představitelé firmy ale odpovědnost za tragédii odmítají.