Novinky, ČTK, DPA

Kurz odmítl myšlenku, že všechny lodě se zachráněnými migranty na palubě zakotví v Evropě. Lodě musejí být zastaveny na vnější hranici Evropské unie, tvrdí. Migranti musí být podle jeho slov buď převezeni do zemí původu, nebo do bezpečných třetích zemí na africké pevnině.

„Shodli jsme se na tom, že ne každá loď bude mít možnost zakotvit v EU,“ řekl Kurz po telefonickém rozhovoru s maltským premiérem Josephem Muscatem.

Rakouský kancléř reagoval na spor mezi Itálií a Maltou o 190 běženců, kteří se nacházejí na lodi italské pobřežní stráže Diciotti. Ta je vzala na palubu ve čtvrtek 16. srpna v maltských vodách. Celkem 13 lidí, kteří potřebovali lékařské ošetření, bylo vyloděno na italském ostrově Lampedusa, zbytek je na lodi a Itálie s Maltou se přou o to, kdo je přijme.

Loď Diciotti italské pobřežní stráže na archivním snímku.

FOTO: Igor Petyx, ČTK/AP

Italská pobřežní stráž tvrdí, že plavidlu Malta neposkytla asistenci a snažila se ho dostat do italských vod. Maltské úřady zase tvrdí, že loď s migranty nebyla v nouzi a běženci nebyli v ohrožení života.

Nová italská vláda nastolila od letošního června tvrdý postup vůči migrantům. S Maltou se dohaduje o odpovědnosti za zachránění migrantů v centrálním Středomoří a Salvini vyhrožuje, že pokud Evropská unie nezačne zemi pomáhat s přívalem migrantů, Itálie začne běžence převážet do libyjských přístavů.

„Buď se Evropa rozhodne, že Itálii skutečně konkrétně pomůže, a začne například tím, že převezme migranty na palubě lodi Diciotti, nebo budeme nuceni udělat to, co definitivně zarazí převaděčský byznys, a budeme lidi zachráněné na moři převážet do libyjských přístavů,“ prohlásil Salvini.

Na lodi hrozí vzpoura

Pokud se situace brzo nevyřeší a loď nepřijme některý z přístavů, hrozí, že výbušná situace na lodi přeroste ve vzpouru, kterou pobřežní stráž nezvládne, napsal deník Bild s odkazem na výpověď jednoho člena pobřežní stráže.

Není to první tahanice o přijetí lodí s migranty. V první polovině srpna se řešil případ lodi Aquarius, kterou provozuje humanitární organizace SOS Méditerranée společně s Lékaři bez hranic. Nejprve ji nevpustila do svých přístavů Malta a později Itálie. Po devíti dnech plavby po Středozemním moři nakonec pomohlo Španělsko, které přijalo všechny migranty.

Přístup obou zemí ostře kritizují humanitární organizace, které tvrdí, že nejistota ohledně vylodění znamená pro traumatizované a vyčerpané migranty ještě větší zátěž. Obávají se také toho, že kapitáni plavidel nebudou ochotni pomáhat migrantům na vratkých plavidlech.