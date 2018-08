Novinky

Protože jeden z pilířů je nestabilní, počet vystěhovaných z jeho okolí stoupl na 632, uvedl janovský starosta Marco Bucci.

„Pátrání po obětech a nezvěstných nebylo ukončeno a pokračuje,“ řeklo vedení hasičů agentuře ANSA. Hasiči se soustřeďují na pylon a na oblast, kde most překračoval dráhu. Hasiči potvrdili, že pilíř je nestabilní, ale ani to je nezastavilo: „Most je neustále monitorován, protože tu jsou rizika, ale práce nebyly přerušeny.“

Trosky mostu Morandi v italském Janově blokují koryto řeky Polcevera.

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Dalším problémem jsou kusy betonu a asfaltu, které spadly do řeky Polcevery a vytvořily tam hráz. Kvůli nebezpečí dešťů oblast Ligurie bedlivě sleduje předpověď počasí.

Vzhledem k hrozbě, že by trosky mohly „ve vodě vytvořit špunt“, je nutné je odstranit „během dnů, a ne měsíců“, řekl ředitel Civilní ochrany Agostino Miozzo.

Most vede jen několik metrů nad domy.

FOTO: Nicola Marfisi, ČTK/AP

Oběti pádu mostu budou pohřbeny v sobotu v 11 hodin. Rozloučení se uskuteční na janovském výstavišti, pohřeb bude státní.

Dohady okolo mostu a dálnic

Premiér Giuseppe Conte potvrdil, že společnost Autostrade přijde o koncesi na údržbu dálnic, jak už předtím naznačil ministr dopravy Danilo Toninelli: „Jestliže nejsou schopní se starat o dálnice, udělá to stát.“ [celá zpráva]

Vicepremiér Luigi Di Maio řekl, že by vedení firmy mělo rezignovat: „Prvními a posledními odpovědnými jsou manažeři Autostrade.“

Zřícená část janovského mostu

FOTO: Luca Zennaro, ČTK/AP

Firma, která podle ANSA měla loni celkové příjmy přes čtyři miliardy eur a zisk miliardu, se hájí: „Investovali jsme přes miliardu eur do bezpečnosti a údržby.“ Podle firmy byl most čtvrtletně monitorován, jak to požaduje zákon. Podle Autotsrade dávaly výsledky „adekvátní ujištění“.

Firma navzdory hrozbám, že přijde o koncesi, už plánuje rekonstrukci mostu. „Autostrade per l´Italia tvrdě pracuje na projektu rekonstrukce mostu, který by měl být dokončen do pěti měsíců od zpřístupnění celé oblasti.“