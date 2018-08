znk, Právo

„Hrozí, že se zbytek mostu každou chvílí zřítí,“ napsal deník La Repubblica. Před možností pádu varovali hasiči už v úterý, uvedla agentura ANSA. [celá zpráva]

Zbytek Morandiho mostu v Janově.

FOTO: Stefano Rellandini, Reuters

Celý most každopádně podstoupí demolici, oznámil už předtím viceministr pro dopravu Edoardo Rixi. „Most je nebezpečný a bude celý shozen,“ řekl podle deníku Il Giornale.

Zřícený most v Janově.

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Most nad městem musí být extrémně bezpečný,“ prohlásil. „Není možné, aby pořádně postavený most takto spadl kvůli blesku nebo bouřce,“ dodal ke spekulacím, že se most zřítil kvůli tomu, že v době pádu zuřila nad městem bouřka a udeřil do něj i blesk. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Noční záběry z dronu na spadlý dálniční most v Janově.

„Problémem do budoucna bude vyřešit provoz v Janově, když budou dálnice a železnice nepoužitelné,“ dodal. Ujistil ale, že vláda bude úzce spolupracovat na řešení s místními úřady.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Zřícený most v Janově.

„Ve chvíli, kdy došlo ke zřícení, projíždělo po mostě 30–35 aut a tři nákladní vozy,“ upřesnil šéf Civilní ochrany Angelo Borrelli.