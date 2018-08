Novinky, ČTK

Kamión se zřítil z výšky 45 metrů. "Určitě ho zachránil bezpečnostní pás. Možná také to, že je to nové auto, nová generace Mercedesu. A měl i štěstí, že se mu asi odpojil návěs," řekl Zázvůrek.

Zřícený most v Janově

FOTO: David Ryneš, Novinky

Podle řidiče byla před tunelem drobná nehoda, která zpomalila provoz. "A pak si jenom pamatuje, jak se to zhouplo a propad dolů. Nic víc si už nepamatuje," dodal Zázvůrek.

Kamión firmy Sped-It v troskách zříceného mostu

FOTO: Reuters

Odhadovaná škoda na soupravě je zhruba 2,5 miliónu korun. Řidič, který u firmy pracuje osm let, vezl zboží na vykládku poblíž Janova. O tom, že kamión havaroval, se firma dozvěděla díky sledování polohy vozidla prostřednictvím GPS. Těsně před polednem se souprava podle GPS zastavila v inkriminovaném místě.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Český kamión v troskách zříceného mostu

Zřícení dálničního mostu si vyžádalo nejméně 42 mrtvých, z nichž pět nebylo dosud identifikováno, informovala ve středu janovská prefektura. Ze 16 raněných je 12 v kritickém stavu. Z výšky 45 metrů spadlo 35 osobních aut a několik kamiónů. Příčina neštěstí se vyšetřuje. [celá zpráva]

Italský ministr dopravy Danilo Toninelli požaduje rezignaci vedení společnosti, která dálniční most provozuje. Vláda též chce firmě Autostrade per l'Italia odebrat koncesi ke správě dálnice, jejíž součástí je i dotčený most, a vymáhat finanční postih, řekl Toninelli. Firma by mohla podle smlouvy zaplatit až 150 miliónů eur (3,85 miliardy Kč), napsala agentura Reuters. [celá zpráva]