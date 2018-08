znk, Právo

Podle společnosti Autostrade per l’Italia, která most provozuje, probíhalo zpevňování povrchu pod krytem vozovky a na místě byl mostový jeřáb, upřesnil list Corriere della Sera.

Práce započaly začátkem května a měly skončit za rok. Měla být také zpevněna lana prvního oblouku, stejně jako již bylo učiněno v případě druhého oblouku, opraveny všechny betonové konstrukce a nahrazeny boční bariéry v obou směrech, napsal web Il Fatto Quotidiano.

Kusy spadlého dálničního mostu v Janově.

FOTO: Luca Zennaro, ČTK/AP

Tato „hloubková rekonstrukce“, jak podotkl Corriere della Sera, měla přijít na více než 20 miliónů eur (přes půl miliardy korun).

„Nemám ale informace, že by most byl nebezpečný a že by bylo třeba jej uzavřít,“ bránil se Giovanni Castellucci, výkonný ředitel Autostrade. „Pád byl pro nás vzhledem k výsledkům kontrol nečekaný a nepředvídaný. Nic tomu nenasvědčovalo,“ dodal Stefano Marigliana, ředitel janovského úseku spravovaného Autostrade.

Zřícená část janovského mostu.

FOTO: Luca Zennaro, ČTK/AP

O pracích v červenci proběhla diskuse na magistrátu, na níž si vlastníci bytů pod mostem stěžovali na hluk při opravách a na pád materiálu, přiblížil Stefano Bernini, bývalý zástupce janovského starosty, který měl na starosti dopravní agendu města.

Na setkání byli přítomni i dva představitelé Autostrade. „Zeptali jsme se jich: most je tedy bezpečný, nebo ne? Šéf Autostrade nám odpověděl, že nahrazují lana z cementu lany z oceli,“ řekl. Zástupci společnosti podle něj ujistili, že nebezpečí nehrozí, ale na druhé straně chtěli lana nahradit, protože „existovaly pochyby, že už nejsou tak pevná“, dodal.

Janovský most byl zavěšený, ale ne na klasických ocelových lanech, ale na betonových závěsech. [celá zpráva]