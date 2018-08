Novinky

„Byla to apokalyptická scéna,“ uvedl jeden svědek pro britský bulvární list The Daily Mail.

Video

Živě: V Janově se za plného provozu zřítil dálniční most

„Trosky dopadly dvacet metrů od mého auta,“ uvedl pro agenturu ANSA Davide Ricci z Bolzanetta, který jel do Nervi po nábřeží Polcevera. „Nejprve se zřítil střední pilíř a pak spadlo všechno ostatní.“

Trosky zříceného mostu

FOTO: Luca Zennaro, ČTK/AP

„Zpočátku jsme si mysleli, že to byla bouřka blízko nás, slyšeli jsme neuvěřitelný rachot,“ řekl agentuře další svědek: „Žijeme asi pět kilometrů od mostu, ale slyšeli jsme strašnou ránu. Byli jsme doma a vyděsilo nás to.“

Torzo mostu v italském Janově

FOTO: Stringer, Reuters

„Silně pršelo. Byla jsem v autě se svým mužem a synem. Jeli jsme do Ikey,“ uvedla 51letá Amelia pro list La Stampa. „Značky na dálnici ukazovaly, že je uzavřená kvůli nehodě. Po pár minutách jsem slyšela plno sirén policejních a záchranných vozidel. Myslela jsem si, že je to normální nehoda. Odklonili nás na janovské letiště. Jaké je to neštěstí, jsem si uvědomila, když jsme přijeli na parkoviště Ikey. Leželo 500 metrů od místa (tragédie).“

Místo zřícení mostu v italském Janově

FOTO: Mapy.cz