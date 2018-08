Novinky, ČTK

„Mrtvých je nejméně dvacet,“ uvedli už dříve záchranáři podle listu La Stampa. Zraněných je osm, napsal list La Repubblica. Jsou mezi nimi i lidé, co utrpěli šok.

Podle ministra vnitra Mattea Salviniho bude nakonec mrtvých nakonec okolo třiceti.

Italy's deputy prime minister Matteo Salvini says around 30 people have died and many are seriously injured after the collapse of a motorway bridge in Genoa — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 14. srpna 2018

Dva vážně zranění jsou obyvatelé domů, na které most spadl. Mezi zraněnými je taky 75letá žena, která se nadýchala zplodin kouře, když po pádu mostu začalo hořet.

Mezi zraněnými je i 46letý český řidič kamiónu. Zástupce firmy Sped-it, s jejímž vozem jel, Novinkám řekl, že muž je v nemocnici v Janově. [celá zpráva]

„Rozsah katastrofy je epochální,” řekl ředitel záchranné služby Franceso Bermano. Uvedl, že jsou uplatněny stejné postupy jako při zemětřesení. Dodal, že řada domů v okolí spadlého mostu musela být evakuována, protože trosky porušily plynové potrubí.



Podle agentury ANSA jely po mostě v době pádu desítky aut. Nejméně deset aut skončilo pod troskami, uvedla televize Sky News. Agentura ANSA uvedla, že je rozdrceno několik osobních aut, zřítilo se i několik nákladních.

Podle italských úřadů k pádu mohla přispět bouřka s prudkými větry a lijáky, které v úterý bičují severozápad Itálie. Do mostu podle svědků v 11:30 udeřil blesk. Mluví se i o sesuvu půdy. Prudký déšť rozvodnil tok, který vede pod mostem. Zřítil se pilíř a část stavby.

Informace o počtu obětí se rozcházejí, mrtvých ale budou zřejmě desítky.

Trosky dopadly 20 metrů od auta, ve kterém byl Davide Ricci. „Napřed se zřítil centrální pilíř, pak spadlo všechno ostatní,“ popsal muž událost. [celá zpráva]

#Genova: crolla ponte Morandi sull’autostrada #A10, auto e persone sotto le macerie.

Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Entrambe le carreggiate sono crollate. @emergenzavvf @ComunediGenova @crocerossage pic.twitter.com/QWVwus6qOo — SOS EMERGENZA (@sosemergenza) 14. srpna 2018

Agentura ANSA uvedla, že se zhroutila zhruba 100 metrů dlouhá část mostní vozovky. Pod některými částmi mostu jsou také budovy a železniční trať. Část mostu spadla do areálu energetického závodu Ansaldi. Vchod do továrny je hned pod viaduktem. Naštěstí se zřítila část až o kus dál, která dopadla na prázdná auta na parkovišti.

Další kus mostu dopadl do podniku Amiu. Část její budovy zničena. Zničeny byly i dvě dodávky Porter a nákladní auto. Naštěstí oblast, do které most spadl, je málo obývaná a podniky jsou tam prázdné.

Naopak doprava byla kvůli prázdninám hustší. Most je využíván při cestách do Francie.

Na místě zasahuje dvě stě hasičů a záchranářů, kteří se snaží z trosek vyprostit oběti. Záchranáři mají s sebou psy, kteří pátrají po obětech. „Situace je chaotická, všude je plno trosek,” uvedli.

Most pojmenovaný Morandi pochází ze 60. let minulého století. Stojí mezi čtvrtěmi Sampierdarena a Cornigliano a byl přes kilometr dlouhý, informoval list El País. Úroveň vozovky mostu je ve výšce 45 metrů.

Úřady se podle agentury ANSA domnívají, že na vině je chyba v konstrukci. Obavy, že by se mohla stavba zřítit, panovaly už loni v únoru. Most dokončený v roce 1967 byl v roce 2016 most rekonstruován. Mluvčí hasičů ale uvedla, že žádné zprávy o problémech se statikou neměli.

Il 26 febbraio 2017 il #pontemorandi di #genova era ridotto così.

Avevamo tutti paura che crollasse.

Oggi è successo. pic.twitter.com/QyWXBCtOXV — Elisabetta (@therealbettowl) 14. srpna 2018

