Slovenský generální prokurátor jednal v pátek o případu se svým německým kolegou Petrem Frankem. V zájmu vyšetření případu chce Čižnár požádat o zbavení mlčenlivosti 44 lidí.

„Nepočítalo se s tím, že to bude až takový počet lidí. Provedeme to ale v takovém rozsahu, aby nikdo nemohl říct, že se neudělalo všechno, co se udělat mělo,“ řekl Čižnár.

Slovenská ministryně vnitra Denisa Saková (Směr-sociální demokracie) už minulou středu zbavila mlčenlivosti 14 policistů, kteří zabezpečovali loňský pobyt vietnamského ministra vnitra To Lama v Bratislavě. [celá zpráva]

Trinh, který žádal v Německu o azyl, byl unesen 23. července 2017 v Berlíně. [celá zpráva]

Po několika dnech byl převezen dodávkou z české půjčovny přes Brno před bratislavský vládní hotel Bôrik, kde tehdejší slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák jednal se svým vietnamským protějškem.

Přiletěli čtyři lidé, odletělo jich dvanáct



Pak měl být na palubě slovenského speciálu přepraven do Moskvy. Německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung napsal, že To Lam jednal s Kaliňákem právě o transportu Thanha. „Na oficiální návštěvu vietnamského ministra vnitra přicestovali čtyři Vietnamci, ale z Bratislavy jich odletělo dvanáct,“ upozornil deník Sme s tím, že do vládního speciálu nastoupili patrně únosci i unesený.

Thanh byl ve své vlasti obviněn a později odsouzen na doživotí za zpronevěru a špatné hospodaření ve firmě PetroVietnam. Podle rozsudku jí způsobil škody ve výši zhruba 150 miliónů dolarů (3,3 miliardy korun).